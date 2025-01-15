Glodok Plaza Kebakaran Hebat, 7 Orang Dilaporkan Terjebak

JAKARTA - Kebakaran hebat terjadi di Gedung Glodok Plaza, di Jakarta Barat (Jakbar), berasal dari diskotik lantai 7. Tujuh orang dilaporkan terjebak di gedung tersebut.

“Ada 7 korban masih terjebak di lantai 7, sedang terus berupaya evakuasi,” kata Plt Kadis Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan kepada wartawan Rabu (15/1/2025).

1. Merambet ke Lantai 8-9

Dia menyebutkan, saat ini api sudah merambat ke lantai 8 dan 9 di gedung tersebut. Dia menambahkan belum diketahui penyebab dari kebakaran tersebut.

“(Api) sekarang sudah merambat ke lantai 8 dan 9,” jelas dia.

Sebelumnya, dalam keterangan yang disampaikan, peristiwa kebakaran itu terjadi di Jalan Pinangsia Raya Glodok Plaza, Mangga Besar, Jakarta Barat pada pukul 21.25 WIB.

“Objek diskotek lantai 7 Glodok Plaza, jenis bangunan menengah,” demikian keterangan yang disampaikan Command Centre Gulkarmat Jakarta.