Situasi Terkini Kebakaran Besar di Glodok, Api Masih Berkobar Sempat Terdengar Ledakan

Kebakaran hebat melanda gedung pertokoan Glodok, hingga kini api masih berkobar (Foto : Okezone)

JAKARTA - Kebakaran besar melanda Gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat (Jakbar), Rabu, (15/1/2025). Kebakaran dilaporkan terjadi pada pukul 21.25 WIB.

Bedasarkan pantauan Okezone di lokasi kejadian, hingga pukul pukul 23.13 WIB terlihat api masih menyala. Titik api terlihat berkobar pada bagian paling atas gedung.

Nampak petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api. Bahkan, sempat terdengar bunyi ledakan dari yang bersumber dari gedung tersebut.

Sebelumnya dilaporkan, tujuh orang dilaporkan terjebak di gedung tersebut.

“Ada 7 korban masih terjebak di lantai 7, sedang terus berupaya evakuasi,” kata Plt Kadis Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan kepada wartawan Rabu (15/1/2025).

Dia menyebutkan, saat ini api sudah merambat ke lantai 8 dan 9 di gedung tersebut. Dia menambahkan belum diketahui penyebab dari kebakaran tersebut.

“(Api) sekarang sudah merambat ke lantai 8 dan 9,” ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)