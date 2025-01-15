Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

9 Orang Terjebak Kebakaran di Glodok Dievakuasi, Semua Selamat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |23:36 WIB
9 Orang Terjebak Kebakaran di Glodok Dievakuasi, Semua Selamat
9 orang terjebak kebakaran di Glodok dievakuasi (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Sebanyak sembilan orang yang terjebak kebakaran gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat telah berhasil dievakuasi. Pemadam kebakaran mengatakan seluruh korban dalam keadaan selamat.

Kasie Ops Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifuddin menyebutkan sembilan orang tersebut dievakuasi dari rooftop menggunakan skylift.

“Sementara sembilan orang terjebak di rooftop, Alhamdulillah sudah berhasil dievakuasi. Alhamdulillah dalam kondisi selamat, cuma terjebak di rooftop pakai mobil tangga (evakuasi),” kata Syarifuddin kepada Okezone, Rabu (15/1/2025).

Dia menambahkan, sembilan korban yang terjebat itu dalam kondisi selamat.

“Sementara laporan awal sudah terevakuasi semua. Semua pekerja di gedung plaza,” jelas dia.

Sebelumnya, dalam keterangan yang disampaikan, peristiwa kebakaran itu terjadi di Jalan Pinangsia Raya Glodok Plaza, Mangga Besar, Jakarta Barat pada pukul 21.25 WIB.

“Objek diskotek lantai 7 Glodok Plaza, jenis bangunan menengah,” demikian keterangan yang disampaikan Command Centre Gulkarmat Jakarta.

 

