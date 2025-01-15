Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Petugas Terus Berjibaku Padamkan Kebakaran Hebat Gedung Glodok Plaza

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |23:48 WIB
Petugas Terus Berjibaku Padamkan Kebakaran Hebat Gedung Glodok Plaza
Kebakaran hebat melanda gedung pertokoan Glodok Plaza (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Petugas pemadam kebakaran terus berjibaku memadamkan kobaran api yang mebakar Gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat malam ini.

Dari rekaman yang dilihat Rabu (15/1/2025), terlihat petugas berusaha memadamkan api. Selain itu, terlihat petugas menurunkan mobil dan mengerahkan mesin tangga untuk mengevakuasi para warga.

Dari rekaman yang dilihat, para warga juga berkumpul di sekitar lokasi kebakaran untuk melihat secara langsung kobaran api tersebut.

Sebelumnya, kebakaran terjadi di Gedung diskotik lantai 7 Glodok, Jakarta Barat (Jakbar) malam ini. Tujuh orang dilaporkan terjebak di gedung tersebut.

“Ada korban masih terjebak di lantai 7, sedang terus berupaya evakuasi,” kata Plt Kadis Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan kepada wartawan.

Dia menyebutkan, saat ini api sudah merambat ke lantai 8 dan 9 di gedung tersebut. Dia menambahkan belum diketahui penyebab dari kebakaran tersebut.

“(Api) sekarang sudah merambat ke lantai 8 dan 9,” jelas dia.

(Angkasa Yudhistira)

      
