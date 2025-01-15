Petugas Damkar Kerahkan Mobil Bronto Skylift Padamkan Api di Glodok Plaza

JAKARTA - Mobil bronto skylift diterjunkan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang masih berkobar di Gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2025). Untuk diketahui, hingga pukul 23.40 IB, api masih menyala.

Bedasarkan pantauan Okezone di lokasi, api masih berkobar pada bagian atas gedung itu. Oleh karenanya mobil bronto digunakan untuk menjinakkan si jago merah yang masih terus berkobar.

Nampak tangga dari mobil itu di keluarkan untuk menjangkau titik api. Petugas di ujung tangga pun dengan memegang selang menyemprotkan air ke titik api.

Terdengar adanya koordinasi petugas damkar yang berada di bawah mengarahkan petugas di atas dalam upaya pemadam.

Sementara itu, adanya kejadian ini menjadi tontonan ratusan warga yang ada di lokasi. Mereka terlihat dengan ponselnya merekam kobaran api yang masih menyala.