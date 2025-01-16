Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Update Sidang Etik 3 Oknum Polisi di Kasus DWP: Demosi hingga 8 Tahun, Semuanya Banding

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |00:58 WIB
<i>Update</i> Sidang Etik 3 Oknum Polisi di Kasus DWP: Demosi hingga 8 Tahun, Semuanya Banding
Kabag Penum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi (Foto : Istiemwa)
A
A
A

JAKARTA - Polri komitmen menuntaskan pemerasan pada WN Malaysia pada acara DWP 2024 yang dilakukan sejumlah oknum polisi. 

"Sesuai dengan komitmen polri, terkait dengan penanganan kasus DWP 2024. Polri melalui Divpropam Polri telah menindak tegas kepada terduga pelanggar dengan menggelar sidang etik yang telah berlangsung selama beberapa hari ini secara simultan serta berkesinambungan yang segala prosesnya dipantau langsung oleh rekan-rekan dari Kompolnas," ujar Kabag Penum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago, seperti dikutip, Kamis (16/1/2025). 

1. Polisi MP

Setelah dilakukan pendalaman kembali, Rabu 15 Januari 2025, Polri menyampaikan hasil dari pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar MP, di ruang sidang KKEP Bidpropam Polda Metro Jaya Lantai 9 Gedung Promoter Polda Metro Jaya. Dalam sidang tersebut menghadirkan saksi delapan orang.

"Pelanggar telah melakukan penangkapan terhadap 6 orang WNA Malaysia dalam acara DWP di Jiexpo Kemayoran yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba, namun pada saat proses pengajuan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut tidak dilakukan melalui Tim Asesment Terpadu (TAT) serta adanya permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan/pelepasannya," tuturnya Kombes Erdi.

Karena itu, MP dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Pasal 5 ayat (1) huruf c dan atau Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

"Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada Pimpinan Polri; Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan;

Selain itu MP juga dimutasi bersifat demosi selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dihadapkan ditempat yang baru. Penempatan dalam tempat khusus selama 30 (tiga puluh) hari dikurangi masa patsus yang sdh dijalani, (Patsus awal 20 hari tertanggal 20 Desember 2024 s/d 08 Januari 2025, Patsus putusan 10 hari tertanggal mulai tanggal 18 Jan s/d 27 Jan 2025).

"Atas putusan tersebut, Pelanggar menyatakan Banding," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polri Pemerasan DWP 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178369//wadir_penindakan_kortas_tipidkor_polri_kombes_bhakti_eri_nurmansyah-LEQc_large.jpg
Polri Sita Aset Kasus Korupsi Pengelolaan Blok Migas Langgak PT SPR, Ini Daftarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178374//presiden_prabowo_subianto-xsFV_large.jpg
1 Tahun Prabowo-Gibran, Lemkapi Sebut Kamtibmas Kondusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178264//polri_tetapkan_dua_tersangka_kasus_korupsi_pt_spr_riau-4zbP_large.jpg
Polri Tetapkan Dua Tersangka Kasus Korupsi PT SPR Riau, Rugikan Negara Rp33 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177905//kapolri-oJrH_large.jpg
Kapolri Ajak Komunitas Ojol Ciptakan Stabilitas Kamtibmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177140//kubu_arya_daru_ajukan_gelar_perkara_khusus-3I17_large.jpg
Kubu Arya Daru Ajukan Gelar Perkara Khusus, Keluarga Desak Kepastian Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177126//korlantas_gandeng_propam_polri-bnAV_large.jpg
Korlantas Gandeng Propam Polri Cegah Pelanggaran Personel, Termasuk Perilaku Hedon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement