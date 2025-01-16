Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Seruan Japto dan Hercules: Kader PP-GRIB Jaya Jaga Perdamaian, Jangan Ada Konflik

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |02:01 WIB
Seruan Japto dan Hercules: Kader PP-GRIB Jaya Jaga Perdamaian, Jangan Ada Konflik
Japto dan Hercules Serukan kader PP-GRIB Jaya jaga perdamaian jangan ada konflik (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, menyerukan kepada seluruh kader PP untuk tidak terprovokasi masalah yang terjadi di Blora, Jawa Tengah. Persoalan yang di Blora sudah diselesaikan dengan baik.

"Di daerah Blora terdapat kesalahpahaman yang sudah diselesaikan dengan baik. Dan saya dengar masih ada masalah-masalah yang berlanjut di Jawa Barat, khususnya di Bandung," kata Japto dalam keterangan tertulis, Rabu (15/1/2025).

"Saya ingatkan, kita adalah ormas-ormas yang saling mendukung, menjadi mitra pemerintah untuk memajukan rakyat bangsa Indonesia," imbuhnya.

Japto menekankan bahwa dirinya tidak ingin mendengar lagi adanya konflik atau bentrokan antara anggota PP dan pihak lain, serta menegaskan bahwa kekerasan antar anggota ormas tidak dibenarkan. Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. 

"Marilah kita bersatu bersama-sama bergabung, bekerja sama. Saya adalah sahabat dari saudara Hercules dan beliau sebagai pemimpin GRIB Jaya pola pikir yang sama dengan saya yaitu membantu anggotanya untuk mendapat kehidupan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik," katanya.

Japto menyampaikan rencananya untuk mengajak Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB) Jaya dan PP saling berkenalan lebih dekat agar tidak ada lagi masalah di tingkat daerah. Di mana, ada peribahasa yang mengatakan, bahwa tak kenal maka tak sayang.

"Mereka pimpinan provinsi bisa kembali ke daerahnya memimpin anggotanya, saling mengenalkan bersama-sama bekerjasama untuk membantu bangsa," ujarnya.

 

