Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Kebakaran Glodok Plaza yang Belum Padam hingga Pagi Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |06:52 WIB
5 Fakta Kebakaran Glodok Plaza yang Belum Padam hingga Pagi Ini
Kebakaran di Glodok Plaza. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza, Jakarta Barat (Jakbar) pada Rabu 15 Januari 2025, pukul 21.45 WIB, belum juga padam hingga Kamis (16/1/2025), pagi. Api masih terlihat menyala pada bagian atas gedung tersebut.

Berdasarkan Okezone di lokasi, setidaknya sudah 9 jam petugas pemadam kebakaran masih terus berjibaku memadamkan api. Nampak mobil pemadam masih terus menyemprot air ke titik api.

1. Sumber titik api 

Pada pukul 05.20 WIB terlihat empat petugas pemadam kebakaran dengan Alat Pelindung Diri (APD) mencoba masuk ke dalam gedung itu, untuk melihat kondisi terkini. 

Adapun, kebakaran ini diduga diduga bersumber dari lantai 7 itu, merembet ke atas hingga lantai 9.

"Sumber api dugaan sementara itu dari lantai tujuh dan lantai delapan. Jadi lantai tujuh itu ada aktivitas, apa namanya itu diskotik dan di atasnya ada kafe," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan kepada wartawan di lokasi kebakaran, Kamis (16/1/20245) dini hari.

2. Penyebab awal munculnya titik api di Glodok Plaza 

Pihaknya Damkar belum bisa memastikan sumber api yang berasal dari lantai 7 itu disebabkan karena korsleting listrik. 

"Cuma dugaan penyebabnya kita belum tahu. Kita belum tahu dugaan penyebabnya apakah dari konsleting atau apa," tuturnya.

3. 9 orang berhasil diselamatkan Petugas Damkar

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/338/3116201/kebakaran-ZgvY_large.jpg
Polisi Tak Temukan Korban Baru di Kebakaran Glodok Plaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/338/3116097/kebakaran-WgyA_large.jpg
Kebakaran Glodok Plaza, Hasil Labfor Ungkap Asal Api dari Videotron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/338/3109390/kebakaran-xkuK_large.jpg
Breaking News! 3 Jenazah Wanita Korban Kebakaran Glodok Plaza Teridentifikasi, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/338/3108519/kebakaran_glodok_plaza-nBDN_large.jpeg
1 Jasad Korban Kebakaran Glodok Plaza yang Baru Ditemukan Langsung Dibawa ke RS Polri untuk Diidentifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/338/3108471/kebakaran-LYzU_large.jpg
Pencarian Korban Hilang Kebakaran Glodok Plaza Belum Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/338/3107859/kebakaran-U3VS_large.jpg
Terima Jenazah, Tangis Ibunda Korban Kebakaran Glodok Plaza Oshima Yukari Pecah di RS Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement