5 Fakta Kebakaran Glodok Plaza yang Belum Padam hingga Pagi Ini

JAKARTA - Kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza, Jakarta Barat (Jakbar) pada Rabu 15 Januari 2025, pukul 21.45 WIB, belum juga padam hingga Kamis (16/1/2025), pagi. Api masih terlihat menyala pada bagian atas gedung tersebut.

Berdasarkan Okezone di lokasi, setidaknya sudah 9 jam petugas pemadam kebakaran masih terus berjibaku memadamkan api. Nampak mobil pemadam masih terus menyemprot air ke titik api.

1. Sumber titik api

Pada pukul 05.20 WIB terlihat empat petugas pemadam kebakaran dengan Alat Pelindung Diri (APD) mencoba masuk ke dalam gedung itu, untuk melihat kondisi terkini.

Adapun, kebakaran ini diduga diduga bersumber dari lantai 7 itu, merembet ke atas hingga lantai 9.

"Sumber api dugaan sementara itu dari lantai tujuh dan lantai delapan. Jadi lantai tujuh itu ada aktivitas, apa namanya itu diskotik dan di atasnya ada kafe," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan kepada wartawan di lokasi kebakaran, Kamis (16/1/20245) dini hari.

2. Penyebab awal munculnya titik api di Glodok Plaza

Pihaknya Damkar belum bisa memastikan sumber api yang berasal dari lantai 7 itu disebabkan karena korsleting listrik.

"Cuma dugaan penyebabnya kita belum tahu. Kita belum tahu dugaan penyebabnya apakah dari konsleting atau apa," tuturnya.

3. 9 orang berhasil diselamatkan Petugas Damkar