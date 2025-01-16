Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bakal Hadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |07:24 WIB
Prabowo Bakal Hadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok Biro Pers Setpres.
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal menghadiri acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada hari ini Kamis (16/1/2025).

"Pukul 16.00 WIB sore ini, Bapak Presiden Prabowo akan menghadiri Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz Carlton Mega Kuningan," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangannya.

Sesuai tema acara "Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia”, pertemuan tersebut merupakan ajang konsolidasi agar Kadin Indonesia lebih kohesif dan efektif sebagai mitra pemerintah.

Dalam acara tersebut juga akan ada pengukuhan Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2024-2029. Anindya terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia empat bulan lalu melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Pada Munaslub Kadin Indonesia yang digelar Sabtu, 14 September 2024 di Jakarta, Anin, nama sapaan Anindya Novyan Bakrie, secara aklamasi terpilih menjadi Ketum Kadin Indonesia.

Pada acara tersebut juga mengukuhkan M Arsjad Rasjid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2024-2029. Undangan resmi acara ditandatangani Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia Rosan P Roeslani ditujukan kepada 35 Ketua Umum Kadin Provinsi se-Indonesia.

(Puteranegara Batubara)

      
