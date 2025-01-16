Detik-Detik Penyelamatan 9 Orang Terjebak di Tengah Kobaran Api Glodok Plaza

JAKARTA - Kebakaran hebat yang melanda Plaza Glodok, Jakarta Barat mengakibatkan sembilan orang terjebak di dalam gedung itu. Meski begitu, seluruh korban dipastikan selamat karena kesigapan dari petugas pemadam.

Perwira Piket kompi A Damkar Jakarta Barat, Sardi menceritakan, Rabu, 15 Januari 2025, pukul 21.45 WIB, ratusan personel damkar dengan pengerahan 40 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Saat pemadam berlangsung, tiba-tiba terdengar teriakan orang meminta pertolongan.

"Iya, makanya pas dengar suara minta tolong, saya langsung minta mobil Bronto untuk banyak korban yang perlu dievakuasi," ucap Sardi kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

Kala itu, sembilan orang terjebak tersebut sedang berada di lantai tujuh gedung. Api yang begitu cepat membesar membuat seluruh korban berlarian ke lantai paling atau atau sembilan.

Sardi menyebut jika evakuasi ini terlambat dilakukan, dia tak mengetahui bagaimana nasib sembilan orang yang terjebak itu.