Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Detik-Detik Penyelamatan 9 Orang Terjebak di Tengah Kobaran Api Glodok Plaza

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |09:25 WIB
Detik-Detik Penyelamatan 9 Orang Terjebak di Tengah Kobaran Api Glodok Plaza
Penampakan Kebakaran Hebat Glodok Plaza. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran hebat yang melanda Plaza Glodok, Jakarta Barat mengakibatkan sembilan orang terjebak di dalam gedung itu. Meski begitu, seluruh korban dipastikan selamat karena kesigapan dari petugas pemadam.

Perwira Piket kompi A Damkar Jakarta Barat, Sardi menceritakan, Rabu, 15 Januari 2025, pukul 21.45 WIB, ratusan personel damkar dengan pengerahan 40 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Saat pemadam berlangsung, tiba-tiba terdengar teriakan orang meminta pertolongan.

"Iya, makanya pas dengar suara minta tolong, saya langsung minta mobil Bronto untuk banyak korban yang perlu dievakuasi," ucap Sardi kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

Kala itu, sembilan orang terjebak tersebut sedang berada di lantai tujuh gedung. Api yang begitu cepat membesar membuat seluruh korban berlarian ke lantai paling atau atau sembilan.

Sardi menyebut jika evakuasi ini terlambat dilakukan, dia tak mengetahui bagaimana nasib sembilan orang yang terjebak itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/338/3116201/kebakaran-ZgvY_large.jpg
Polisi Tak Temukan Korban Baru di Kebakaran Glodok Plaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/338/3116097/kebakaran-WgyA_large.jpg
Kebakaran Glodok Plaza, Hasil Labfor Ungkap Asal Api dari Videotron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/338/3109390/kebakaran-xkuK_large.jpg
Breaking News! 3 Jenazah Wanita Korban Kebakaran Glodok Plaza Teridentifikasi, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/338/3108519/kebakaran_glodok_plaza-nBDN_large.jpeg
1 Jasad Korban Kebakaran Glodok Plaza yang Baru Ditemukan Langsung Dibawa ke RS Polri untuk Diidentifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/338/3108471/kebakaran-LYzU_large.jpg
Pencarian Korban Hilang Kebakaran Glodok Plaza Belum Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/338/3107859/kebakaran-U3VS_large.jpg
Terima Jenazah, Tangis Ibunda Korban Kebakaran Glodok Plaza Oshima Yukari Pecah di RS Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement