HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,2 di Lubuklinggau, BMKG: Akibat Aktivitas Deformasi Batuan Lempeng

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |10:30 WIB
Gempa M5,2 di Lubuklinggau, BMKG: Akibat Aktivitas Deformasi Batuan Lempeng
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa kekuatan M5,2 dengan parameter update M5,1 mengguncang Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Kamis 16 Januari 2025 pukul 08.07.26 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,1. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 3,13° LS ; 102,77° BT, atau tepatnya berlokasi di darat 21 km barat laut Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada kedalaman 209 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng (intra-slab ). Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan mendatar naik (oblique thrust),” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Berdasarkan estimasi peta guncangan ( shakemap ), gempabumi ini menimbulkan guncangan di daerah Lubuk Linggau, Musi Rawas dengan skala intensitas VI MMI ( Getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar ), daerah Kota Curup dengan skala intensitas III - IV MMI ( Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah ) dan daerah Kota Kepahiang dengan skala intensitas III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu ).

Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami.

 

Halaman:
1 2
      
