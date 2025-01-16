Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Dana PEN, KPK Panggil Bupati Situbondo Karna Suwandi

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |13:05 WIB
Kasus Dana PEN, KPK Panggil Bupati Situbondo Karna Suwandi
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Bupati Situbondo, Karna Suwandi. 

Ia dipanggil untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. 

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terkait dugaan korupsi pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Situbondo," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Kamis (16/1/2025). 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178528//pemerintah-fYrZ_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Gubernur Cantik Sherly Tjoanda Sambangi KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178378//kpk_periksa_biro_perjalanan_terkait_dugaan_korupsi_kuota_haji-egrP_large.jpg
Usai Jatim, KPK Periksa Biro Perjalanan di Yogyakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178316//bos_pt_iae_arso_sadewo_ditahan_kpk-Blix_large.jpg
Kasus Korupsi Gas PGN, Bos PT IAE Arso Sadewo Resmi Ditahan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178206//kpk-D8yE_large.jpg
Kasus Kuota Haji, KPK Periksa 5 Bos Biro Perjalanan di Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178216//jaksa-bpgu_large.jpg
Jaksa Bacakan BAP Terkait Tekanan Riza Chalid, Saksi: Hanya Dugaan Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178122//mobil_hyundai_palisade-UN13_large.jpg
KPK Sita Mobil Hyundai Palisade dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement