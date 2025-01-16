Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hakim MK Ridwan Mansyur Tiba-tiba Muncul di KPK, Saksi Kasus Apa? 

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |13:51 WIB
Hakim MK Ridwan Mansyur Tiba-tiba Muncul di KPK, Saksi Kasus Apa? 
Hakim Mahkamah Konstitusi Ridwan Mansyur di KPK (foto: Okezone/Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Ridwan Mansyur tiba-tiba muncul di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (16/1/2025). 

Pantauan di lokasi, Ridwan terlihat di kantor Lembaga Antirasuah sekira pukul 13.10 WIB. Ia nampak turun dari lantai dua yang merupakan terdapat ruang pemeriksaan saksi. 

Ia juga terlihat menyerahkan identitas bagi pihak yang menjalani pemeriksaan di KPK ke pria yang diduga ajudannya. Setelah terima dari Ridwan, pria tersebut kemudian menyerahkan identitas yang dimaksud ke resepsionis. 

Dalam kesempatan tersebut, Ridwan mengenakan pakaian berwarna putih yang dibalut dengan jaket hitam sekaligus bermasker putih. 

Halaman:
1 2
      
