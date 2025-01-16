Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Sebut Pensiunan TNI yang Meninggal di Perairan Marunda Tak Punya Masalah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |17:42 WIB
Polisi Sebut Pensiunan TNI yang Meninggal di Perairan Marunda Tak Punya Masalah
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Polisi bakal memeriksa lebih dalam keluarga pensiunan TNI berpangkat Brigjen, HO (75) yang ditemukan dalam kondisi meninggal di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Sejauh ini, korban diketahui tak punya masalah apapun.

"Kalau (keterangan) dari pihak keluarga tak ada musuh, tak ada masalah sampai saat ini. Kami juga masih mencari siapa yang terakhir bertemu korban," ujar Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Ressa Fiardy Marasabessy pada wartawan, Kamis (16/1/2025).

Menurutnya, polisi telah melakukan wawancara awal pada keluarga korban, dari situ diketahui korban tak memiliki masalah apapun, apalagi memiliki musuh. Komunikasi keluarga dengan korban, korban sebelum kejadian hendak menuju Tangerang untuk mengurus tanah pribadinya.

"Mau mengurus tanah pribadi keterangan dari keluarga, tapi itu kan hanya wawancara awal pada saat kita mencari keberadaan korban, belum diperiksa secara resmi dan mendalam," tuturnya.

Maka itu, kata dia, perlu dilakukan pemeriksaan mendalam pada keluarga korban guna memastikannya, apakah benar korban hendak mengurus tanah pribadinya itu di Tangerang. Selain itu, pemeriksaan pada keluarga korban bakal dilakukan untuk mengetahui kesehariannya.

 

Halaman:
1 2
      
