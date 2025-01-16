Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Genjatan Senjata di Gaza, DPR: Harus Jadi Momentum Wujudkan Palestina Merdeka

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |18:04 WIB
Genjatan Senjata di Gaza, DPR: Harus Jadi Momentum Wujudkan Palestina Merdeka
Anggota Komisi 1 DPR, Marwan Jafar
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi I Fraksi PKB DPR RI Marwan Jafar menyambut baik genjatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. Penghentian perang yang menewaskan puluhan ribu jiwa itu harus menjadi momentum untuk mewujudkan Palestina menjadi negara merdeka.

Genjata senjata di Gaza itu diumumkan pemerintah Qatar dan Amerika Serikat pada Rabu (15/1/2025). Genjatan senjata itu akan diikuti dengan pembebasan sandera oleh Israel-Hamas. 

Marwan sangat gembira mendengar genjatan senjata di Gaza. Dia berharap genjatan senjata dilakukan secara permanen, sehingga tidak ada lagi warga sipil yang menjadi korban dalam peperangan yang sudah berlangsung cukup lama itu.

Sebenarnya, kata Marwan, yang terjadi di Gaza bukanlah peperangan, tapi genosida yang dilakukan Israel. Tentara Israel dengan membabi-buta mengebom gedung-gedung di Gaza, mulai bangunan rumah, gedung sekolah, kampus, tempat ibadah, dan semua bangunan yang ada.

"Bahkan, rumah sakit dan tempat pengungsian juga dibom, sehingga banyak orang yang meninggal dunia. Ini betul-betul brutal. Ini adalah genosida terbesar sepanjang sejarah manusia," ujar Marwan Jafar, Kamis (16/1/2025).

Genosida yang dilakukan Israel itu telah merenggut nyawa 46.707 orang, mayoritas adalah warga sipil. Sedangkan 110.265 orang mengalami luka-luka sejak serangan yang dilakukan Israel pada Oktober 2023 lalu.

Legislator asal Dapil Jawa Tengah III itu mengatakan, perjanjian genjatan senjata harus dipatuhi kedua belah pihak, baik Hamas maupun Israel. Tidak boleh lagi ada baku tembak, pengeboman, dan serangan lainnya. Semua aktivitas militer harus berhenti.

"Israel tidak boleh mengingkari perjanjian. Selama ini, Israel sering melanggar kesepakatan, sehingga genjatan senjata batal dan pertempuran terjadi lagi," bebernya.

Politisi kelahiran Pati itu mengatakan, pembebasan sandera harus dijamin berjalan lancar. Jika semua pihak patuh pada perpanjian, dia yakin pembebasan sandera akan berjalan dengan baik. 

 

