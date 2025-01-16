Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

"Politik Nasi Goreng", Menguatnya Sinyal Komunikasi Politik Megawati dan Prabowo Malam Ini di INTERUPSI bersama Aryo Ardi, Anisha Dasuki, Aryo Seno dan para Narasumber Kredibel Lainnya, Pu

Karina Astawidara , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |18:12 WIB
“Politik Nasi Goreng”, Menguatnya Sinyal Komunikasi Politik Megawati dan Prabowo Malam Ini di INTERUPSI bersama Aryo Ardi, Anisha Dasuki, Aryo Seno dan para Narasumber Kredibel Lainnya, Pu
“Politik Nasi Goreng”, Menguatnya Sinyal Komunikasi Politik Megawati dan Prabowo (Foto: Dok iNews TV)
RELASI politik di Indonesia kerap diwarnai oleh momen unik yang mencerminkan kehangatan dan kedekatan personal di balik dinamika politik yang kerap dianggap formal. Baru-baru ini, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kembali menarik perhatian publik dengan "Politik Nasi Goreng".

Dalam episode terbaru INTERUPSI malam ini bersama Aryo Ardi, Anisha Dasuki, Aryo Seno, dan para narasumber kredibel lainnya kembali hadir dengan tema hangat   “Menanti Jamuan Nasi Goreng Prabowo-Mega”.

Pernyataan tentang “Politik Nasi Goreng” mencuat ketika Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Prabowo menyukai nasi goreng buatan Megawati. Bahkan, Megawati sendiri mengakui bahwa ada beberapa pihak yang menyinggung kerinduan Prabowo terhadap nasi goreng buatannya.

Tak hanya itu, “Politik Nasi Goreng" yang digagas Megawati seolah menunjukkan bahwa diplomasi dan komunikasi politik tidak melulu harus disampaikan dalam bentuk pernyataan resmi atau forum-forum formal. Kadang, justru dari hal-hal sederhana seperti sepiring nasi goreng, pesan penting mengenai hubungan politik dapat tersampaikan.

Kedua figur ini dianggap sebagai pilar penting dalam menentukan arah kebijakan nasional, serta sebagai penjembatan bagi partai-partai besar untuk bekerja sama. Tapi pertanyaannya adalah, apakah “Politik Nasi Goreng” ini akan membuka pintu bagi kerja sama yang lebih intensif? Atau, apakah hanya sekadar sinyal kehangatan personal tanpa berlanjut pada langkah strategis? 

Saksikan selengkapnya di INTERUPSI  “Menanti Jamuan Nasi Goreng Prabowo-Mega” dengan kehadiran para narasumber,  Aryo Seno-Jubir PDI Perjuangan, Emrus Sihombing-Pengamat politik, Hendarsam Marantoko-Ketum Lingkar Nusantara, dan Ade Armando-Politisi PSI, Pukul 20.00 WIB, Live di iNews.

(Arief Setyadi )

      
