HOME NEWS NASIONAL

Ini Reaksi Prabowo soal Usulan Program Makan Bergizi Gratis dari Dana Zakat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |19:03 WIB
Ini Reaksi Prabowo soal Usulan Program Makan Bergizi Gratis dari Dana Zakat
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Raka Dwi Novianto/Okezone)
JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi adanya usulan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Prabowo menekankan bahwa zakat sudah memiliki pengurusnya sendiri.

"Yang ngurus zakat saya kira ada pengurusnya," kata Prabowo usai menghadiri di Munas Konsolidasi Kadin di Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Prabowo pun menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk memberikan MBG kepada anak-anak di seluruh Indonesia.

"Tapi yang jelas dari pemerintah kita siap semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini," ungkapnya.

Diketahui, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran rakyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang, bahkan ia mengusulkan agar bisa dibiayai dana zakat.

 

