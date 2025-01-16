Kelakar Prabowo: Kamu Kira Enak Jadi Presiden?

JAKARTA - Prabowo Subianto berkelakar bahwa menjadi presiden tidak seenak yang dipikirkan banyak pihak. Bahkan, katanya, menjadi presiden tidak boleh terkena penyakit sekalipun termasuk flu.

Awalnya Prabowo menyampaikan terima kasih telah diperbolehkan hadir dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia pada Kamis, (16/1/2025), di The Ritz Carlton, Jakarta.

Menurutnya dalam sebuah kelompok persaingan dan perbedaan merupakan hal yang wajar.

"Terima kasih saudara Rosan, terima kasih saudara Arsjad, terima kasih Anindya. Dan dalam sebuah kelompok bersaing itu bagus, perbedaan itu biasa. Tapi pada saatnya negara sekarang butuh persatuan dan kesatuan," kata Prabowo dalam sambutannya.

Menurut Prabowo pemimpin dalam suatu kelompok harus kompak. Nantinya, pemimpin dapat bergantian antara sosok satu dengan lainnya.



"Pemimpin harus kompak, siapa nomor satu, dua, tiga, ga masalah. Nanti gantian saja iya kan. Gantian saja, jangan semuanya," kata Prabowo.

Prabowo pun berkelakar tidak seenak yang dilihat oleh banyak pihak. Bahkan menurutnya menjadi kepala negara tidak boleh sakit sedikit pun termasuk flu.

"Kamu kira jadi presiden, enak? Jadi presiden tuh enggak boleh flu tahu enggak," kata Prabowo.

(Angkasa Yudhistira)