Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Lebih Dekat Para Pemimpin Negeri dalam Program 30 MENIT BERSAMA KABINET MERAH PUTIH, Mulai Besok Hadir Setiap Jumat Pukul 21.00 WIB, di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |20:24 WIB
Mengenal Lebih Dekat Para Pemimpin Negeri dalam Program 30 MENIT BERSAMA KABINET MERAH PUTIH, Mulai Besok Hadir Setiap Jumat Pukul 21.00 WIB, di iNews
Program iNews TV (Foto: Dok)
A
A
A

INEWS kembali menghadirkan program terbaru yang siap memperkaya wawasan Anda tentang wajah-wajah anggota Kabinet Merah Putih dalam 30 MENIT BERSAMA KABINET MERAH PUTIH.  Sebuah program informatif yang secara eksklusif mengupas tuntas kiprah, visi dan kebijakan kabinet Merah Putih. Tayangan ini hadir untuk menjawab rasa ingin tahu masyarakat tentang para pemimpin negeri yang mengemban tugas besar untuk bangsa.

Setiap episode 30 MENIT BERSAMA KABINET MERAH PUTIH  akan membawa Anda lebih dekat dengan sosok-sosok di balik layar kebijakan nasional. Program ini menyajikan wawancara eksklusif, diskusi mendalam, serta kisah inspiratif dari para menteri yang jarang terungkap ke publik. Mulai dari perjalanan karier hingga visi besar yang mereka usung, semua akan dibahas dalam format yang santai namun penuh makna.

Dengan gaya penyampaian yang profesional namun tetap hangat, program ini dipandu oleh jurnalis berpengalaman iNews yang akan memberikan sudut pandang baru kepada penonton. Setiap segmen dirancang untuk memberikan informasi yang relevan dan membangun, sehingga Anda dapat memahami lebih dalam bagaimana keputusan-keputusan besar diambil di balik kursi kabinet.

Jangan lewatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan pemimpin negeri dalam program 30 MENIT BERSAMA KABINET MERAH PUTIH, Mulai Besok Hadir Setiap Jumat Pukul 21.00 WIB, di iNews.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/1/3137419/program_interupsi-0hbo_large.jpg
“Prabowo: Saya Bukan Boneka Jokowi” Saksikan Selengkapnya di INTERUPSI Malam Ini bersama Anisha Dasuki, Andi Azwan, Ade Armando dan para Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 20.00 WIB, Live
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/337/3137144/inews_tv-IoAw_large.jpg
“Usulan Wapres Diganti, Sudah Sesuai Konstitusi?” Selengkapnya Malam Ini di The Prime Show bersama Dhiandra Mugni dan Para Narasumber Kredibel Pukul 20.00 WIB, di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/337/3136791/rakyat_bersuara-YjmI_large.jpg
‘Purnawirawan Bergerak, Wapres Gibran Digertak’ di Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono,  Arief Poyuono, Refly Harun dan Para Narasumber Kredibel di Bidangnya, Malam Ini Pukul 19.
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/337/3133760/inews_tv-yoNP_large.jpg
“Jurus Yassierli Tangkal Badai PHK” di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih bersama Anita Dewi dan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli  Ph.D. Malam Ini Pukul 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/1/3131978/program_inews_tv_kabinet_merah_putih-j9LF_large.jpg
Ngobrol Sehat Bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih, Malam Ini bersama Desvita Bionda Pukul 22.00 WIB, Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/337/3131629/inews_tv-EUOF_large.jpg
Dokter Bejat, Harus Dihukum Berat! Saksikan Selengkapnya di INTERUPSI Malam Ini bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki dan Para Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 20.00 WIB, Live di iNews
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement