Mengenal Lebih Dekat Para Pemimpin Negeri dalam Program 30 MENIT BERSAMA KABINET MERAH PUTIH, Mulai Besok Hadir Setiap Jumat Pukul 21.00 WIB, di iNews

INEWS kembali menghadirkan program terbaru yang siap memperkaya wawasan Anda tentang wajah-wajah anggota Kabinet Merah Putih dalam 30 MENIT BERSAMA KABINET MERAH PUTIH. Sebuah program informatif yang secara eksklusif mengupas tuntas kiprah, visi dan kebijakan kabinet Merah Putih. Tayangan ini hadir untuk menjawab rasa ingin tahu masyarakat tentang para pemimpin negeri yang mengemban tugas besar untuk bangsa.

Setiap episode 30 MENIT BERSAMA KABINET MERAH PUTIH akan membawa Anda lebih dekat dengan sosok-sosok di balik layar kebijakan nasional. Program ini menyajikan wawancara eksklusif, diskusi mendalam, serta kisah inspiratif dari para menteri yang jarang terungkap ke publik. Mulai dari perjalanan karier hingga visi besar yang mereka usung, semua akan dibahas dalam format yang santai namun penuh makna.

Dengan gaya penyampaian yang profesional namun tetap hangat, program ini dipandu oleh jurnalis berpengalaman iNews yang akan memberikan sudut pandang baru kepada penonton. Setiap segmen dirancang untuk memberikan informasi yang relevan dan membangun, sehingga Anda dapat memahami lebih dalam bagaimana keputusan-keputusan besar diambil di balik kursi kabinet.

Jangan lewatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan pemimpin negeri dalam program 30 MENIT BERSAMA KABINET MERAH PUTIH, Mulai Besok Hadir Setiap Jumat Pukul 21.00 WIB, di iNews.

(Arief Setyadi )