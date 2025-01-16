Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Budi Gunawan Sabet Penghargaan Transformasi Komunikasi Publik Bidang Keamanan dan Intelijen

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |20:46 WIB
Budi Gunawan Sabet Penghargaan Transformasi Komunikasi Publik Bidang Keamanan dan Intelijen
Penghargaan untuk Menko Polhukam Budi Gunawan diterima perwakilan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Menko Polhukam Budi Gunawan menyabet penghargaan atas kinerjanya, Kamis (16/1/2025). Ia dinobatkan sebagai pemimpin yang berhasil membangun transformasi komunikasi publik di bidang keamanan dan intelijen. 

Penghargaan yang diterima Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan merupakan bentuk apresiasi dan penilaian yang diberikan terhadap para pejabat di lingkungan Kementerian dan Lembaga, pimpinan perusahan BUMN dan swasta atas kinerja yang telah dilakukan dalam rangka kerja sama dengan media membangun komunikasi publik pada 2024.

Budi Gunawan diketahui menjabat sebagai Menko Polhukam pada 21 Oktober 2025 di Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Selain jadi Menko Polhukam, pria kelahiran 11 Desember 1959 itu juga diangkat Presiden Prabowo menjadi Ketua Kompolnas. 

Pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Budi Gunawan dipercaya menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Saat memimpin BIN terbilang cukup lama, karena ia dipercaya memimpin institusi tersebut sejak 9 September 2016 hingga masa periode kedua Jokowi berakhir pada Oktober 2024.

Pria kelahiran 11 Desember 1959 memberikan kontribusi saat menjadi Kepala BIN berupa modernisasi dan tranformasi BIN. Misalnya, dengan membentuk divisi baru untuk mengatasi ancaman.

Di antaranya membentuk Deputi Bidang Intelijen Siber dan Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur, Divisi Intelijen Medis. Ditambah dengan berbagai capaiannya lainnya.

(Arief Setyadi )

      
