Prabowo Dinilai Selalu Jaga Komunikasi dengan Tokoh Bangsa, Termasuk Megawati

JAKARTA - Ketua Umum Lingkar Nusantara (Lisan), Hendarsam Marantoko mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra selalu menjaga komunikasi dengan para tokoh bangsa, termasuk dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, santer kabar adanya pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketum PDIP Megawati. Bahkan, hal ini menarik perhatian publik dengan “Politik Nasi Goreng” yang selalu dibawa ketika ada rencana pertemuan keduanya.

“Sebagaimana sering sudah saya sampaikan bahwa Pak Prabowo itu memang mempunyai suatu kebiasaan mempunyai suatu SOP atau ritual untuk selalu berkomunikasi dan bersilaturahmi di setiap tokoh bangsa,” kata Hendarsam dalam dialog INTERUPSI dengan tema “Menanti Jamuan Nasi Goreng Prabowo-Mega” di iNews TV, Kamis (16/1/2025).

Prabowo Jaga Silaturahmi

Jangankan dengan Megawati, hendarsam mengatakan, Prabowo juga kerap melakukan silaturahmi dengan para pendukungnya seperti Neno Warisman hingga musisi Ahmad Dhani yang saat ini juga duduk sebagai anggota DPR RI.

“Jangankan dengan Bu Mega ya kan dengan para pendukungnya saja, saya ambil contoh di 2019 Mbak Neno Warisman, Ahmad Dhani pada saat itu didatengin rumahnya satu-satu. Apalagi kepada Bu Mega ya,” ujarnya.

Jadi, menurutnya, hal itu merupakan wujud dari kerendahan hati Prabowo untuk menurunkan segala ego, dengan tetap berkomunikasi dengan setiap insan-insan politis yang ada.