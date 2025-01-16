Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Dinilai Selalu Jaga Komunikasi dengan Tokoh Bangsa, Termasuk Megawati

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |20:51 WIB
Prabowo Dinilai Selalu Jaga Komunikasi dengan Tokoh Bangsa, Termasuk Megawati
Menanti pertemuan antara Prabowo dan Megawati (Foto : Tangkapan layar/iNews)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Lingkar Nusantara (Lisan), Hendarsam Marantoko mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra selalu menjaga komunikasi dengan para tokoh bangsa, termasuk dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, santer kabar adanya pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketum PDIP Megawati. Bahkan, hal ini menarik perhatian publik dengan “Politik Nasi Goreng” yang selalu dibawa ketika ada rencana pertemuan keduanya.

“Sebagaimana sering sudah saya sampaikan bahwa Pak Prabowo itu memang mempunyai suatu kebiasaan mempunyai suatu SOP atau ritual untuk selalu berkomunikasi dan bersilaturahmi di setiap tokoh bangsa,” kata Hendarsam dalam dialog INTERUPSI dengan tema “Menanti Jamuan Nasi Goreng Prabowo-Mega” di iNews TV, Kamis (16/1/2025).

Prabowo Jaga Silaturahmi

Jangankan dengan Megawati, hendarsam mengatakan, Prabowo juga kerap melakukan silaturahmi dengan para pendukungnya seperti Neno Warisman hingga musisi Ahmad Dhani yang saat ini juga duduk sebagai anggota DPR RI.

“Jangankan dengan Bu Mega ya kan dengan para pendukungnya saja, saya ambil contoh di 2019 Mbak Neno Warisman, Ahmad Dhani pada saat itu didatengin rumahnya satu-satu. Apalagi kepada Bu Mega ya,” ujarnya.

Jadi, menurutnya, hal itu merupakan wujud dari kerendahan hati Prabowo untuk menurunkan segala ego, dengan tetap berkomunikasi dengan setiap insan-insan politis yang ada.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178595//presiden_brasil-yBRo_large.jpg
Tiba di Jakarta, Presiden Brasil Bakal Tinjau MBG Bareng Prabowo Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178576//pemerintah-cAg1_large.jpg
Indonesia Bersih 2029, Pemerintah Dorong Perubahan Perilaku Masyarakat untuk Hidup Sehat  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178558//prabowo-robW_large.jpg
Bertemu Presiden Afsel, Prabowo Pastikan Bakal Hadiri KTT G20 di Johannesburg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178552//prabowo-kA5r_large.jpg
Uang Rp13 Triliun Balik ke Negara, Prabowo Dinilai Dukung Kejagung Kejar Aset Koruptor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178543//mensesneg-LZAb_large.jpg
Istana: Produksi Mobil Nasional Berpeluang Masuk PSN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/15/3178530//presiden_prabowo_subianto-Jayo_large.jpg
Prabowo Siapkan Dana hingga Lahan demi Mobil Buatan Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement