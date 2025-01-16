Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Berembus Kabar Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo Ada Embel-Embel Kasus Hasto, PDIP Buka Suara!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |21:01 WIB
Berembus Kabar Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo Ada Embel-Embel Kasus Hasto, PDIP Buka Suara!
Juru Bicara PDIP M Guntur Romli (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara PDIP, Guntur Romli menegaskan, rencana pertemuan antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tak membahas kesepakatan politik. Ia membantah kabar pertemuan keduanya membahas kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Guntur menyampaikan, pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan membahas agenda kenegaraan dan kebangsaan. Ia pun menegaskan, pertemuan keduanya tak akan membahas kesepakatan politik praktis.

"Kalaupun nanti pertemuan itu terjadi, maka agenda-agenda yang akan dibahas adalah agenda kenegaraan dan kebangsaan, bukan terkait dengan deal-deal politik," terang Guntur dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

Guntur pun membantah kabar dan spekulasi bahwa pertemuan Megawati dan Prabowo membahas kasus hukum Hasto di KPK. Menurutnya, informasi itu tak benar dan tuduhan yang tidak memiliki dasarnya.

"Apalagi yang saya dengar, yang kami dengar, sudah ada spekulasi, akan ada pembahasan soal kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, yang saat ini mengalami kriminalisasi dengan suatu perkara hukum. Itu merupakan informasi yang tidak benar, yang merupakan tuduhan yang tidak berdasar," ucap Guntur.

 

Halaman:
1 2
      
