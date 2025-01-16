Kukuhkan Pengurus Baru, OIC Youth Indonesia Perkuat Peran Pemuda hingga Mancanegara

JAKARTA – Presiden OIC Youth Indonesia, Astrid Nadya Rizqita menekankan pentingnya kontribusi pemuda Indonesia di kancah global. Inauguration of OIC Youth Indonesia National Board Term 2024-2029 harus dijadikan tonggak penting dalam perjalanan organisasi sebagai wadah pemuda Muslim yang berkomitmen memperkuat peran diplomasi pemuda di tingkat nasional dan internasional.

“Kami berkomitmen untuk memajukan kepentingan organisasi pemuda yang diwakili oleh para anggota kami,” ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (16/1/2025).

Kegiatan tersebut digelar pada Rabu, 15 Januari 2025 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dihadiri kurang lebih 100 audiens, di antaranya Duta Besar negara sahabat, perwakilan organisasi internasional, tokoh masyarakat, dan delegasi pemuda dari berbagai wilayah di Tanah Air.

Dalam kegiatan itu juga dilakukan pengukuhan pengurus baru OIC Youth Indonesia periode 2024-2029. Para pengurus baru membawa visi dan misi baru meningkatkan peran pemuda Muslim secara global.

OIC Youth Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan organisasi pemuda di bawah naungannya. Hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat peran pemuda sebagai pemimpin masa depan. Setidaknya OIC memiliki visi besar dalam lima tahun mendatang untuk menciptakan duta-duta muda Indonesia yang akan mewakili bangsa dalam berbagai misi internasional.

“Kami bermimpi bahwa duta-duta tersebut akan lahir dari OIC Youth Indonesia, dan mereka mungkin berusia di bawah 50 tahun, di bawah 40 tahun, bahkan di bawah 35 tahun. Insya Allah, impian ini akan terwujud,” kata Astrid.

Sementara itu, Presiden Islamic Cooperation Youth Forum (ICYF), H.E. Taha Ayhan, menyampaikan apresiasi kepada negara-negara anggota, khususnya Indonesia, yang terus menunjukkan peran aktif dalam mendukung program-program ICYF. Indonesia, menurutnya, salah satu kontributor terbesar dengan jumlah klub aktif dan klub inisiasi mencapai lebih dari 80.

“Ini adalah bukti nyata bahwa pemuda Indonesia memanfaatkan peluang yang disediakan untuk menjadi anggota aktif dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan,” katanya.

Berikut susunan Pengurus Dewan Eksekutif OIC Youth Indonesia periode 2024 - 2029:

Presiden : Astrid Nadya Rizqita

Wakil Presiden :

I. Wakil Presiden Bidang Dialog Antarbangsa, Geopolitik, Ketahanan, dan Keamanan

Yanju Sahara

II. Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Digital

Fadhil Mahdi

III. Wakil Presiden Bidang Pendidikan dan Peningkatan STEM

Ibrahim Nasrul Haq Fahmi

IV. Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah, Kewirausahaan dan Perdagangan

Aziz Fauzul Adzim