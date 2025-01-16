Ade Armando Soroti Niat PDIP di Balik Pertemuan Prabowo-Megawati

JAKARTA - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando menyebut ada upaya menjalin kedekatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Gerindra melalui pertemuan ketua umumnya. Di mana, sedang ramai rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketum Partai Gerindra dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Ade pun mengatakan, ada upaya dari PDIP agar ingin diterima oleh Prabowo. “Jujur itu begini, kan pertanyaan besarnya adalah kenapa pertemuan hendak dilakukan ya? Saya termasuk orang yang pengen bicara secara langsung saja, jelas sekali bahwa PDIP memang kepengen ketemu ya. Dan kepengen ketemu tuh artinya kepengen diterima oleh Pak Prabowo,” kata Ade dalam dialog INTERUPSI dengan tema “Menanti Jamuan Nasi Goreng Prabowo-Mega” di iNews TV, Kamis (16/1/2025).

Ade menyoroti bahwa langkah ini berbeda dengan sikap PDIP setelah Pilpres. Sebelumnya, PDIP terlihat menjaga jarak dari Gerindra yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Namun, Ade menilai bahwa saat ini PDIP tampaknya menyadari pentingnya menjalin hubungan lebih dekat dengan kubu Prabowo.

“Sekarang (ngebet ketemu) udah PDIP ya. Seusai Pilpres, ada harapan bahwa PDIP juga akan menjadi salah satu pihak yang datang bertemu dengan Pak Prabowo kan. Tapi kan enggak ada ya. Dan saya rasa itu adalah sebuah keputusan yang tepat juga kalau misalnya PDIP memang sedang berada memposisikan diri sebagai ya bukan oposisi lah tapi berada di luar KIM, mitra strategis bahasanya,” katanya.

“Statemen kayak mitra strategis itu buat saya, walaupun saya juga politisi ya, saya politisi yang menurut saya kata-kata ya sebenarnya penghalusan kata-kata lah ya. Tapi sekarang itu dia (PDIP) merasa harus bergabung dengan atau merasa perlu untuk bergabung (dengan Gerindra),” tambah Ade.

Ade juga mengaitkan langkah PDIP ini dengan dinamika internal partai, termasuk kasus Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dan persiapan menghadapi Kongres PDIP pada April mendatang. Menurut Ade, Megawati harus berhati-hati terhadap berbagai rumor terkait upaya menggoyang posisinya sebagai ketua umum.