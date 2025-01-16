Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pernyataan Jaksa Agung di Rakernas Tebalkan Asa Penegakan Hukum Berkeadilan

Abdul Malik Mubarok , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |22:17 WIB
Pernyataan Jaksa Agung di Rakernas Tebalkan Asa Penegakan Hukum Berkeadilan
Pernyataan Jaksa Agung di Rakernas Tebalkan Asa Penegakan Hukum Berkeadilan
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia 2025 di Jakarta. Rakernas mengusung tema Asta Cita sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan Yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel Dan Modern.

Dalam kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin  mengajak insan Adhyaksa untuk terus memperkuat tekad sebagai penjaga keadilan.

"Hari ini kita berkumpul bukan hanya menjalankan tugas tapi untuk memperkuat tekad sebagai penjaga keadilan. Ini bukan hanya pekerjaan tapi ini adalah panggilan jiwa. Kita tidak hanya menegakkan aturan. Kita menciptakan harapan," kata Jaksa Agung, Kamis (16/1/2025).

Menurut Burhanuddin, tugas jaksa bukan hanya menyelesaikan perkara tetapi,  memulai pintu masa depan.

"Di luar sana dunia terus berubah. Perjalanan pun tidak akan mudah. Tetapi ingat badai tidak menguji kekuatan laut. Badai menguji kekuatan kapal. Dan kapal yang kokoh tidak takut pada badai,"terangnya.

Oleh karena itu, dia mengajak para jaksa bekerja setulus hati dalam menegakkan hukum sehingga tercipta dunia yang lebih adil dan manusiawi.

 "Jangan hanya bekerja untuk dunia yang anda tinggali sekarang. Tapi bekerjalan untuk dunia yang ingin Anda wariskan. Dunia yang lebih adil, jujur, lebih manusiawi. Terimalah kehormatan ini. Jadilah terang yang menyinari jalan keadilan," ujarnya.

Dalam arahannya di Rakernas, Jaksa Agung menyebut ada lima misi utama. Di antaranya memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat implementasi keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.

"Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh," ujar Burhanuddin.

Kemudian, Kejagung akan menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, memperkuat tata kelola kejaksaan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.

“Dan Kejagung juga akan membentuk aparatur kejaksaan yang menjadi panutan penegak hukum yang profesional dan berintegritas,”pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178376//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-Tb9S_large.jpg
Surya Darmadi Dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Kejagung Angkat Bicara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178367//presiden_prabowo_subianto-b0nG_large.jpg
Prabowo Tak Pandang Bulu Berantas Korupsi di Tahun Pertama Pemerintahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178321//kerry_adrianto_riza_anak_riza_chalid-OkRv_large.jpg
Anak Riza Chalid Dipindahkan ke Rutan Salemba karena Derita Pneumonia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178263//anang-WjaU_large.jpg
Sandra Dewi Minta Asetnya Dikembalikan di Kasus Harvey Moeis, Begini Kata Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178135//kejagung-NAX5_large.jpg
Kejagung Serahkan Sitaan Korupsi CPO Rp13 T Disaksikan Prabowo, Pakar Hukum: Sudah Betul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178126//sidang_kasus_korupsi_pertamina-IJkw_large.jpg
Kasus Korupsi Pertamina: Eks Pejabat Ungkap Dampak Finansial jika Terminal OTM Tutup
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement