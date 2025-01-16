Kesaksian Warga soal Kebakaran Glodok Plaza: Lebih dari 5 Kali Dengar Suara Ledakan

JAKARTA - Salah satu saksi mata, Riski mengaku mendengar lebih dari lima kali suara ledakan saat kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat, Rabu 15 Januari 2025. Suara ledakan itu terdengar begitu kencang.

"Kalau ledakan ada, tapi enggak tahu itu gas atau apa, tapi ada suara ledakan. Di bawah 10 kali lah, tapi lebih dari lima kali," ujar Riski kepada Okezone di sekitar lokasi kejadian.

Dia menceritakan mulanya api terlihat kecil, namun tak disangka semakin lama api merembet dan membesar. Api tersebut diduga berasal dari diskotek lantai 7.

"Tadinya mah cuman itu doang, sebelah sini kecil. Dari sini kecil, tapi tapi tahu-tahunya merembet gede sampai ke sana," ucapnya.

Banyak Orang Tak Segera Turun

Dia mengatakan ketika api baru menyala kecil, beberapa orang terlihat keluar dari lantai 7 ke tangga samping gedung. Namun, mereka disebut tidak segera turun, meski banyak orang yang berada di bawah telah mengimbau.

"(Teriakan) Minta tolong enggak ada, disuruh turun juga enggak pada turun. Turunnya tuh pas api mulai gede," ujarnya.

Bedasarkan pantauan Okezone di lokasi, hingga pukul 23.50 WIB api masih terus berkobar di gedung itu. Titik api berada di bagian paling atas gedung.

Hal itu membuat petugas pemadam kebakaran masih berjibaku untuk memadamkan api. Bahkan mobil bronto diterjunkan untuk menjangkau titik api.