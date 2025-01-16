Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Glodok Plaza Belum Padam, Puing-Puing Gedung Berjatuhan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |01:18 WIB
Kebakaran Glodok Plaza Belum Padam, Puing-Puing Gedung Berjatuhan
Kebakaran Glodok Plaza belum padam, puing gedung mulai berjatuhan (Foto : Okezone/Danandaya)
JAKARTA - Kebakaran hebat melanda Glodok Plaza, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2025). Namun hingga dini hari pukul 01.00 WIB api belum berhasil dipadamkan.

Petugas di lokasi masih terlihat berjibaku memadamkan si jago merah. Bahkan sekitar pukul 00.50 WIB Puing-puing gedung itu mulai berjatuhan.

Merespons kejadian itu, petugas pemadam kebakaran dan polisi yang berjaga di lokasi pun mengimbau warga untuk menjauh dari lokasi kebakaran.

"Mundur semua mundur, puing ini bahaya!" teriak petugas di lokasi.

Terlihat untuk memadamkan api, petugas damkar menurunkan mobol bronto untuk menjangkau titik api. Sebab titik api yang masih menyala berada di bagian paling atas gedung.

Adapun, peristiwa kebakaran ini dilaporkan terjadi pada pukul 21.25 WIB. Ratusan petugas pemadam kebakaran pun langsung dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.

Sebelumnya, sebanyak sembilan orang yang terjebak di gedung Plaza Glodok, Jakarta Barat telah berhasil dievakuasi. Pemadam kebakaran mengatakan seluruh korban dalam keadaan selamat.

 

