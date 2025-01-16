Hampir 9 Jam, Api Masih Berkobar di Glodok Plaza

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda Glodok Plaza, Mangga Besar, Jakarta Barat pada Rabu 15 Januari 2024, sekitar pukul 21.25 WIB. Akan tetapi hingga pagi hari ini, pukul 06.05 WIB api masih berkoar atau belum padam.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan menjelaskan jika api diduga berasal dari lantai tujuh gedung itu. Api yang kian membesar akhirnya merembet ke atas hingga ke lantai 9 atau lantai paling atas.

"Update terakhir kebakaran di Plaza Glodok itu saat ini kita masih proses pemadaman, dan kondisi di TKP, di lantai 7, 8, dan 9 sudah terdampak semuanya. Tinggal kita berupaya untuk tidak sampai ke lantai 6," ucap Satriadi kepada wartawan di lokasi kejadian, Kamis (16/1/2025).

Untuk memadamkan api dan tak terjadi perambatan ke lantai 6, ada dua strategi pemadaman dari luar dan dalam gedung. Dari luar gedung pihaknya menggunakan fire stick untuk pemadaman.

"Ada tiga unit fire stick sama bronco skylight satu unit," ucapnya.