Identitas 9 Korban Selamat Kebakaran Glodok Plaza

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan memastikan bahwa sembilan orang yang sempat terjebak di insiden kebakaran Plaza Glodok, Jakarta Barat dipastikan selamat. Adapun identitas korban yang berhasil dievakuasi petugas Damkar yakni, satu perempuan dan delapan pria.

Satriadi menyebut bahwa setelah berhasil dievakuasi oleh damkar, korban langsung ditangani oleh petugas Palang Merah Indonesia (PMI).

"Iya, betul (1 perempuan, 8 laki-laki). Jadi sudah di PMI, sudah dievaluasi, di ambulans," kata Satriadi kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

Dia juga menyebut seluruh korban yang selamat juga tak mengalami luka bakar.

"Tapi dalam kondisi semuanya Alhamdulillah tidak ada korban apa luka atau korban terbakar," tuturnya.