Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Glodok Plaza 9 Jam Terbakar, Damkar Ungkap Kesulitan Padamkan Titik Api

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |06:36 WIB
Glodok Plaza 9 Jam Terbakar, Damkar Ungkap Kesulitan Padamkan Titik Api
Glodok Plaza Terbakar. Foto: Okezone/Danandaya.
A
A
A

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan menyebut banyaknya barang elektronik di Gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat jadi kesulitan dalam memadamkan titik api.

"Ya ini karena memang banyak pedagang di dalamnya itu ada kios-kios elektronik dan lain sebagainya. Nah, jadi ini bahan material yang sudah terbakar dan terjadi perambatan," ujar Satriadi kepada wartawan di lokasi, Kamis (16/1/2025).

Pembatas antar-kios juga jadi kesulitan petugas Damkar untuk masuk ke dalam gedung, "Kemudian juga banyak sekat-sekat. Jadi anggota juga agak sulit untuk masuk ke dalam," tambahnya.

Dia menerangkan dikarenakan banyaknya barang elektronik yang terbakar, alhasil terjadi perbedaan asap yang dihasilkan dari kebakaran itu. Hal itu juga menjadi tantangan petugas damkar dalam melakukan pemadaman.

"Jadi memang asapnya agak pekat. Jadi kita harus pastikan anggota dalam keadaan selamat," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/338/3116201/kebakaran-ZgvY_large.jpg
Polisi Tak Temukan Korban Baru di Kebakaran Glodok Plaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/338/3116097/kebakaran-WgyA_large.jpg
Kebakaran Glodok Plaza, Hasil Labfor Ungkap Asal Api dari Videotron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/338/3109390/kebakaran-xkuK_large.jpg
Breaking News! 3 Jenazah Wanita Korban Kebakaran Glodok Plaza Teridentifikasi, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/338/3108519/kebakaran_glodok_plaza-nBDN_large.jpeg
1 Jasad Korban Kebakaran Glodok Plaza yang Baru Ditemukan Langsung Dibawa ke RS Polri untuk Diidentifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/338/3108471/kebakaran-LYzU_large.jpg
Pencarian Korban Hilang Kebakaran Glodok Plaza Belum Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/338/3107859/kebakaran-U3VS_large.jpg
Terima Jenazah, Tangis Ibunda Korban Kebakaran Glodok Plaza Oshima Yukari Pecah di RS Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement