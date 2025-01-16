Glodok Plaza 9 Jam Terbakar, Damkar Ungkap Kesulitan Padamkan Titik Api

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan menyebut banyaknya barang elektronik di Gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat jadi kesulitan dalam memadamkan titik api.

"Ya ini karena memang banyak pedagang di dalamnya itu ada kios-kios elektronik dan lain sebagainya. Nah, jadi ini bahan material yang sudah terbakar dan terjadi perambatan," ujar Satriadi kepada wartawan di lokasi, Kamis (16/1/2025).

Pembatas antar-kios juga jadi kesulitan petugas Damkar untuk masuk ke dalam gedung, "Kemudian juga banyak sekat-sekat. Jadi anggota juga agak sulit untuk masuk ke dalam," tambahnya.

Dia menerangkan dikarenakan banyaknya barang elektronik yang terbakar, alhasil terjadi perbedaan asap yang dihasilkan dari kebakaran itu. Hal itu juga menjadi tantangan petugas damkar dalam melakukan pemadaman.

"Jadi memang asapnya agak pekat. Jadi kita harus pastikan anggota dalam keadaan selamat," tuturnya.