Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Masih Terdengar Ledakan, Sekolah di Sekitar Kebakaran Glodok Plaza Diliburkan

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |07:11 WIB
Masih Terdengar Ledakan, Sekolah di Sekitar Kebakaran Glodok Plaza Diliburkan
Kesaksian Warga Setempat Glodok Plaza yang Terbakar. Foto: Tangkapan Layar iNEWS TV.
A
A
A

JAKARTA - Sekolah di sekitar Glodok Plaza diliburkan usai terjadi kebakaran hebat yang melanda, Rabu malam, 15 Januari 2025, sekitar pukul 21.25 WIB. Hingga, Kamis pagi (16/1/2025) proses pemadaman pun masih terus dilakukan.

Menurut penuturan warga sekitar yang bernama Syafei, sekolah-sekolah diliburkan sementara karena masih terdengar suara letupan material dari Glodok Plaza hingga pagi ini. 

“Ada ledakan banyak mungkin dari barang-barang atau tabung gas ada ledakan. Sekolah juga ada sekolahan diliburkan,” kata warga Syafei di sekitar lokasi kebakaran dilansir dari iNEWS TV. 

Sementara itu, dari pantauan situasi di sekitar Glodok Plaza juga masih kondusif. Tidak terlihat ada pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian, sehingga kendaraan tetap dapat melintas seperti biasa.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Plt Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengungkapkan bahwa sumber api sementara diduga berasal dari lantai tujuh yang diketahui memiliki aktivitas diskotik, dengan lantai delapan sebagai kafe.

“Sumber api dugaan sementara itu dari lantai tujuh dan lantai delapan. Jadi lantai tujuh itu ada aktivitas, apa namanya itu diskotik dan di atasnya ada kafe,” jelas Satriadi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/338/3116201/kebakaran-ZgvY_large.jpg
Polisi Tak Temukan Korban Baru di Kebakaran Glodok Plaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/338/3116097/kebakaran-WgyA_large.jpg
Kebakaran Glodok Plaza, Hasil Labfor Ungkap Asal Api dari Videotron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/338/3109390/kebakaran-xkuK_large.jpg
Breaking News! 3 Jenazah Wanita Korban Kebakaran Glodok Plaza Teridentifikasi, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/338/3108519/kebakaran_glodok_plaza-nBDN_large.jpeg
1 Jasad Korban Kebakaran Glodok Plaza yang Baru Ditemukan Langsung Dibawa ke RS Polri untuk Diidentifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/338/3108471/kebakaran-LYzU_large.jpg
Pencarian Korban Hilang Kebakaran Glodok Plaza Belum Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/338/3107859/kebakaran-U3VS_large.jpg
Terima Jenazah, Tangis Ibunda Korban Kebakaran Glodok Plaza Oshima Yukari Pecah di RS Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement