Masih Terdengar Ledakan, Sekolah di Sekitar Kebakaran Glodok Plaza Diliburkan

JAKARTA - Sekolah di sekitar Glodok Plaza diliburkan usai terjadi kebakaran hebat yang melanda, Rabu malam, 15 Januari 2025, sekitar pukul 21.25 WIB. Hingga, Kamis pagi (16/1/2025) proses pemadaman pun masih terus dilakukan.

Menurut penuturan warga sekitar yang bernama Syafei, sekolah-sekolah diliburkan sementara karena masih terdengar suara letupan material dari Glodok Plaza hingga pagi ini.

“Ada ledakan banyak mungkin dari barang-barang atau tabung gas ada ledakan. Sekolah juga ada sekolahan diliburkan,” kata warga Syafei di sekitar lokasi kebakaran dilansir dari iNEWS TV.

Sementara itu, dari pantauan situasi di sekitar Glodok Plaza juga masih kondusif. Tidak terlihat ada pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian, sehingga kendaraan tetap dapat melintas seperti biasa.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Plt Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengungkapkan bahwa sumber api sementara diduga berasal dari lantai tujuh yang diketahui memiliki aktivitas diskotik, dengan lantai delapan sebagai kafe.

“Sumber api dugaan sementara itu dari lantai tujuh dan lantai delapan. Jadi lantai tujuh itu ada aktivitas, apa namanya itu diskotik dan di atasnya ada kafe,” jelas Satriadi.