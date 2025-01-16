Rekayasa Lalin Sekitar Kebakaran Glodok Plaza Diberlakukan, Sejumlah Jalan Ditutup

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan pihaknya memberlakukan rekayasa lalu lintas (lalin) sekitar lokasi kebakaran Glodok Plaza, Jalan Pinangsia Raya, Tamansari, Jakarta Barat pada Kamis (16/1/2025). Hal itu diberlakukan untuk mempermudah proses pemadaman.

"Saat ini dilakukan rekayasa lalu lintas berupa penutupan Jalan Pinangsia Raya dan Jalan Mangga Besar 1 karena saat ini masih tahap pendinginan, arus lalin dialihkan ke Jalan Pintu Besar Selatan," kata Syafrin, Kamis (16/1/2025).

Sebelumnya, kebakaran Glodok Plaza yang diduga berasal dari sebuah diskotek di lantai 7 masih berupaya dipadamkan oleh ratusan personel pemadam kebakaran gabungan hingga Kamis (16/1/2025) pagi ini.

Kebakaran hebat melanda pusat perbelanjaan yang berlokasi di Jalan Pinangsia Raya, Mangga Besar, Tamansari, Jakarta Barat pada Rabu (15/1) malam dan membuat sejumlah orang sempat terjebak.

"Masih proses pemadaman. Belum pendinginan, baru lokalisir," kata Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta, Kamis (16/1).