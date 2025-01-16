Kantin SMPN 188 Ciracas Jaktim Terbakar, Penyebab Kebakaran Diselidiki

JAKARTA - Sebuah kantin koperasi di SMPN 188, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur terbakar pada Kamis (16/1/2025) pukul 07.12 WIB. Kebakaran berhasil dipadamkan sekira pukul 07.42 WIB dengan mengerahkan delapan unit damkar.

"Objek kantin sekolah SMPN 188. Situasi hijau pemadaman selesai. Pengerahan 8 unit dan 40 personil," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Damkar belum dapat memastikan penyebab kebakaran yang terjadi di Kantin SMPN 188 Ciracas itu.

"Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan," ungkapnya.

(Puteranegara Batubara)