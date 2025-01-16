Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kantin SMPN 188 Ciracas Jaktim Terbakar, Penyebab Kebakaran Diselidiki

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |09:57 WIB
Kantin SMPN 188 Ciracas Jaktim Terbakar, Penyebab Kebakaran Diselidiki
Petugas Padamkan Kebakaran di Kantin SMPN 188. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Sebuah kantin koperasi di SMPN 188, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur terbakar pada Kamis (16/1/2025) pukul 07.12 WIB. Kebakaran berhasil dipadamkan sekira pukul 07.42 WIB dengan mengerahkan delapan unit damkar.

"Objek kantin sekolah SMPN 188. Situasi hijau pemadaman selesai. Pengerahan 8 unit dan 40 personil," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Damkar belum dapat memastikan penyebab kebakaran yang terjadi di Kantin SMPN 188 Ciracas itu.

"Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan," ungkapnya.

(Puteranegara Batubara)

      
