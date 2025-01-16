SDN Pinangsia 1 Terpaksa Diliburkan Imbas Kebakaran Hebat Glodok Plaza Hari Ini

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan bahwa kegiatan belajar mengajar (KBM) SDN Pinangsia 01 diliburkan atau belajar di rumah imbas kebakaran yang melanda Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat pada Rabu (15/1) malam.

Diketahui kebakaran hebat melanda Diskotek lantai 7 bangunan Glodok Plaza dan merambat ke sejumlah lantai lainnya proses pemadaman pun masih dilakukan hingga Kamis (16/1/2025) pagi ini.

"Terkait musibah kebakaran di Plaza Glodok, terdapat 1 sekolah SDN pinangsia 01 di taman sari glodok yang terdampak. Akses jalan masuk menuju sekolah tersebut ditutup dan masih ada asap," kata Sarjoko saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2024).

"Sehingga untuk sementara ini siswa belajar dirumah," tambahnya.

Sarjoko menyebut KBM akan dilakukan di sekolah sampai situasi telah aman dan kondusif.

"Sampai situasi aman untuk dapat dilaksanakannya pembelajaran di sekolah kembali," ujarnya.