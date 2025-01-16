Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Berawal dari Diskotek, Apa Penyebab Kebakaran Hebat di Glodok Plaza?

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |10:24 WIB
JAKARTA - Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri akan dikerahkan untuk menyelidiki penyebab kebakaran Gedung Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat. 

Kapolsek Metro Tamansari, Kompol Riyanto menyebut Tim Labfor akan menyelidiki penyebab kebakaran usai proses pemadaman selesai.

"Belum diketahui penyebab kebakaran, nanti kalau sudah padam rencana ada Tim Labfor yang akan mengecek," ucap Riyanto saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2025).

Riyanto membeberkan saat ini petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI masih melakukan proses pendinginan.

"Untuk situasi terakhir pemadam masih memadamkan api proses pendinginan," ujarnya.

Sebagai informasi, kebakaran Glodok Plaza diduga berawal dari sebuah diskotek yang berada di lantai 7 Glodok Plaza. Sebanyak 45 Unit termasuk Bronto Skylift dan 230 personil dikerahkan untuk proses pemadaman Gedung Glodok Plaza.

(Khafid Mardiyansyah)

      
