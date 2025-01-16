Glodok Plaza Terbakar, Petugas Damkar Masih Lakukan Pendinginan

JAKARTA - Kawasan Glodok Plaza dilanda kebakaran pada Rabu 15 Januari 2025 dini hari. Rupanya operasi pemadaman masih dilakukan hingga Kamis (16/1/2025) pagi.

Pantauan di lokasi pada pukul 09.55 WIB, terlihat sejumlah unit pemadam kebakaran masih terlihat berada di area kebakaran. Meskipun beberapa di antaranya terlihat terparkir dan tidak beroperasi, namun ada satu unit yang beroperasi.

Unit pemadam kebakaran itu terlihat menyemprotkan air ke arah lantai, diduga pusat sumber api. Meskipun tidak ada api yang terlihat dari sisi luar gedung, namun terlihat asap putih masih sesekali keluar.

"Sedang pendinginan," ucap salah satu petugas damkar di lokasi, Kamis (16/1/2025).

Sementara, di area sekitar kawasan Glodok Plaza terlihat warga-warga mulai berhenti untuk mengambil foto terkait insiden kebakaran ini. Beberapa di antaranya bahkan rela menghentikan kendaraannya sesaat sebelum akhirnya kembali pergi.



(Awaludin)