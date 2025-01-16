1 Orang Dilaporkan Belum Ditemukan Usai Glodok Plaza Terbakar, Petugas Lakukan Penyisiran

JAKARTA - Kebakaran melanda kawasan Glodok Plaza, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran menyebut masih ada satu orang yang dilaporkan hilang.

“Sempat tadi ada laporan bahwa ada anggota keluarga belum pulang. Hanya satu orang saja,” kata Perwira Piket Pemadam Kebakaran, Joko Susilo, Kamis (16/1/2025).

Joko mengungkapkan, hingga saat ini personel armada kebakaran pun masih menyisir gedung untuk mencari keberadaan korban. Namun ia mengaku laporan orang hilang ini akan tetap ditindaklanjuti.

“Tetap kita akan melakukan penyisiran,” sambungnya.