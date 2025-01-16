Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Milik Yuki Kato Jadi Korban Pecah Kaca di Gunung Putri Bogor, Handphone Raib

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |11:42 WIB
Mobil Milik Yuki Kato Jadi Korban Pecah Kaca di Gunung Putri Bogor, Handphone Raib
Yuki Kato
A
A
A

BOGOR - Beredar video aksi pencurian modua pecah kaca terjadi di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ternyata pemilik mobil yang dibobol tersebut merupakan milik artis ternama Yuki Kato.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @infocibubur._, peristiwa itu terjadi pada Rabu 15 Januari 2025 malam. Terlihat mobil putih yang sedang terpakir didatangi oleh seorang pria.

Pria tersebut melakukan gerak gerik mencurigakan seperti sedang mengintai sesuatu di dalam mobil. Tidak lama, pria itu mengendap masuk melalui kaca penumpang depan dan langsung melarikan diri.

"Rekaman CCTV aksi pecah kaca mobil di depan supermarket Kotwis," tulis keterangan video dikutip, Kamis (16/1/2025).

Dalam kolom komentar, disebutkan salah satu akun yakni @tiratna_marbun bahwa mobil dalam video itu milik artis cantik Yuki Kato.

"Mobilnya artis Yuki Kato," tulis akun tersebut.

Terpisah, Kapolsek Gunung Putri AKP Aulia Robby membenarkan bahwa mobil yang mengalami aksi pecah kaca itu milik Yuki Kato. Kejadian itu sudah dilaporkan oleh adiknya ke Polsek Gunung Putri.

 

