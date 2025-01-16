Ternyata, Nanang Gimbal Simpan Dendam ke Sandy Permana sejak 6 Tahun Silam

JAKARTA - Selain kesal merasa direndahkan oleh artis Sandy Permana, NI alias Nanang Gimbal telah menyimpan rasa dendam pada korban sejak 6 tahun silam atau tahun 2019 lalu.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Setya mengatakan, pelaku dan korban telah bertetangga sejak tahun 2017 silam di Perumahan Cibarusah Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Lantas, pada tahun 2019, korban ingin mengadakan pesta acara pernikahannya dengan mendirikan tenda sampai memasuki pekarangan rumah pelaku.

Bahkan, korban sampai menebang pohon di pekarangan rumah pelaku itu tanpa izin terlebih dahulu. Disitu, pelaku tak menegur korban karena pelaku tahu korban sangat pemarah.

"Tersangka tidak menegur korban karena tersangka tahu korban sangat pemarah, atas perbuatan korban tersebut tersangka merasa sakit hati dan menyimpan dendam sama korban," ujarnya pada wartawan, Kamis (16/1/2025).

Menurutnya, pelaku dan korban menjalani kehidupan bertetangga secara tidak harmonis, pelaku tak pernah menyapa korban, begitu juga sebaliknya. Lantas, pada tahun 2020, pelaku dan keluarganya memutuskan menjual rumah yang ditempatinya itu, pelaku lalu mengontrak rumah di blok lainnya meski masih masih dalam lingkup perumahan tersebut.