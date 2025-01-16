Nestapa Pemilik Kios di Glodok Plaza: Kali Kedua Alami Kebakaran, Cemas Tak Dapat Kompensasi

JAKARTA - Kebakaran melanda Glodok Plaza, Jakarta Barat pada Rabu (15/1) malam. Dalam insiden itu si jago merah mengamuk dan menghabisi hampir seluruh lantai gedung.

Duka turut dialami oleh Apim, salah satu pemilik kios di Glodok Plaza. Apim mengaku dirinya mendapatkan kabar dari anak buahnya sendiri terkait peristiwa kebakaran itu.

"Saya dapat kabar dari karyawan sekitar jam 20.30 WIB, tiba-tiba ditelepon sama karyawan katanya glodok plaza kebakaran, saya langsung ke sini, ternyata apinya sudah besar," ungkap Apim, Kamis (16/1/2025).

Apim mengaku memiliki kios di lantai dua tempatnya berjualan. Sementara, empat gudangnya berada di lantai tujuh gedung itu.

"Tadi marketingnya kasih tahu katanya lantai paling atas habis, lantai enam habis,, lantai tujuh habis," ucap Apim.

"Memang saya belum cek (ke dalam), tapi mungkin pasti habis," tuturnya.