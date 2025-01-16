Kronologi Kebakaran Glodok Plaza yang Hanguskan 3 Lantai, Sulit Dipadamkan hingga 1 Orang Hilang

Kondisi Glodok Plaza yang Terbakar hingga Saat Ini. Foto: Dok IST.

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda Glodok Plaza Jakarta Barat pada Rabu 15 Januari 2025, sekira pukul 21.25 WIB. Api diduga bersumber dari lantai tujuh bangunan itu, merembet ke atas hingga lantai sembilan.

"Sumber api dugaan sementara itu dari lantai tujuh dan lantai delapan. Jadi lantai tujuh itu ada aktivitas, apa namanya itu diskotek dan di atasnya ada kafe," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan kepada wartawan, Kamis (16/1/20245).

1. Kronologi kebakaran Glodok Plaza

Namun pihaknya belum bisa memastikan sumber api yang berasal dari lantai 7 itu dikarenakan adanya konsleting listrik. Sebab hingga sampai saat ini pihaknya masih melakukan pemadaman.

"Cuma dugaan penyebabnya kita belum tahu. Kita belum tahu dugaan penyebabnya apakah dari korsleting atau apa," tuturnya.

Dalam peristiwa ini, sembilan orang sempat terjebak di lantai tujuh. Akan tetapi semua telah dipastikan selamat yang mana kebakaran ini tak menimbulkan korban jiwa.

"Alhamdulillah tidak ada korban apa luka atau korban terbakar," ucapnya.

2. Kebakaran Glodok Plaza sulit dipadamkan

Seisi gedung yang banyak barang-barang elektronik jadi kesulitan pihaknya dalam memadamkan api. Ditambah lagi sekat-sekat sebagai pembatas antar kios pun membuat petugas kesulitan masuk ke dalam gedung untuk pemadaman.

"Ya ini kan Karena kan memang tadi banyak pedagang di dalamnya itu ada kios-kios elektronik dan lain sebagainya. Nah, jadi ini bahan material yang sudah terbakar dan terjadi perambatan," kata Satriadi.

Setidaknya, untuk menjinakkan si jago merah ini, sebanyak 150 orang personel dengan 27 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi.