Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Apa Penyebab Kebakaran Glodok Plaza, Ini Penjelasan Damkar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |12:44 WIB
Apa Penyebab Kebakaran Glodok Plaza, Ini Penjelasan Damkar
Glodok Plaza Kebakaran Hebat. Foto: Okezone/Danandaya.
A
A
A

JAKARTA - Dinas Gulkamart DKI Jakarta belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran yang melanda Grogol Plaza, Jakarta Barat yang terjadi pada Rabu, 15 Januari 2025. Pihak pemadam kebakaran (Damkar) menyerahkan proses penyelidikan ini kepada Kepolisian. 

"Terkait dugaan atau penyebab api awal, ini sangat krusial ya, karena dari tim kami, kemudian dari tim Lapbor, atau nanti bekerja sama dengan kepolisian," kata Perwira Piket Pemadam Kebakaran Grogol Plaza, Joko Susilo, Kamis (16/1/2025). 

Joko menjelaskan hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih melakukan serangkaian operasi pemadaman. Selama proses ini, selain petugas Damkar belum boleh mendekat ke lokasi kebakaran. 

"Selama masih belum Police Line kan hanya anggota pemadam yang bisa masuk, anggota lain belum bisa masuk," ucap dia. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/338/3116201/kebakaran-ZgvY_large.jpg
Polisi Tak Temukan Korban Baru di Kebakaran Glodok Plaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/338/3116097/kebakaran-WgyA_large.jpg
Kebakaran Glodok Plaza, Hasil Labfor Ungkap Asal Api dari Videotron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/338/3109390/kebakaran-xkuK_large.jpg
Breaking News! 3 Jenazah Wanita Korban Kebakaran Glodok Plaza Teridentifikasi, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/338/3108519/kebakaran_glodok_plaza-nBDN_large.jpeg
1 Jasad Korban Kebakaran Glodok Plaza yang Baru Ditemukan Langsung Dibawa ke RS Polri untuk Diidentifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/338/3108471/kebakaran-LYzU_large.jpg
Pencarian Korban Hilang Kebakaran Glodok Plaza Belum Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/338/3107859/kebakaran-U3VS_large.jpg
Terima Jenazah, Tangis Ibunda Korban Kebakaran Glodok Plaza Oshima Yukari Pecah di RS Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement