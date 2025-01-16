Apa Penyebab Kebakaran Glodok Plaza, Ini Penjelasan Damkar

JAKARTA - Dinas Gulkamart DKI Jakarta belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran yang melanda Grogol Plaza, Jakarta Barat yang terjadi pada Rabu, 15 Januari 2025. Pihak pemadam kebakaran (Damkar) menyerahkan proses penyelidikan ini kepada Kepolisian.

"Terkait dugaan atau penyebab api awal, ini sangat krusial ya, karena dari tim kami, kemudian dari tim Lapbor, atau nanti bekerja sama dengan kepolisian," kata Perwira Piket Pemadam Kebakaran Grogol Plaza, Joko Susilo, Kamis (16/1/2025).

Joko menjelaskan hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih melakukan serangkaian operasi pemadaman. Selama proses ini, selain petugas Damkar belum boleh mendekat ke lokasi kebakaran.

"Selama masih belum Police Line kan hanya anggota pemadam yang bisa masuk, anggota lain belum bisa masuk," ucap dia.