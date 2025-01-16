Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Bantah Nanang Gimbal Pembunuh Sandy Permana Pencandu Alkohol

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |13:32 WIB
Polisi Bantah Nanang Gimbal Pembunuh Sandy Permana Pencandu Alkohol
Nanang Gimbal pembunuh Sandy Permana (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi membeberkan, berdasarkan keterangan Nanang Gimbal, aktor Sandy Permana dikenal sebagai sosok temperamental. Sedangkan Nanang, di mata warga dikenal sebagai sosok yang pendiam dan bukan pecandu alkohol.

"Masalah tersangka menngkonsumsi alkohol sampai saat ini belum ditemukan fakta tersebut. Sedangkan dalam penangkapan tersangka kebetulan dia sedang makan roti bakar, tak ada perlawanan (saat ditangkap polisi)," ujar Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Ressa Fiardy Marasabessy pada wartawan, Kamis (16/1/2025).

Menurutnya, tak ada fakta yang ditemukan polisi jika pelaku seorang pecandu alkohol, begitu pula saat melakukan penusukan terhadap Sandy Permana, pelaku tak dalam pengaruh alkohol. Adapun pelaku berdasarkan keterangan warga dikenal sebagai orang yang pendiam.

