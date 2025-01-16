Satu Kantong Jenazah Diangkut dari Lokasi Kebakaran Glodok Plaza

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda Glodok Plaza di Jakarta Barat pada Rabu 15 Januari 2025, malam. Kebakaran itu menelan korban jiwa.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Kamis (16/1/2025) pada pukul 15.10 WIB, petugas pemadam kebakaran terlihat mengevakuasi jenazah. Jasad itu terlihat diangkut menggunakan kantong jenazah.

Satu kantung jenazah itu terlihat diangkut menggunakan mobil ambulans. Saat kantung jenazah rampung dinaikkan, mobil ambulans kemudian langsung pergi.

Hingga kini, petugas pemadam kebakaran tampak tidak kembali ke atas untuk kembali melakukan evakuasi jenazah. Sementara, kantung jenazah yang sempat ditemukan langsung diantar ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Berdasarkan data sementara kebakaran yang terdapat di lokasi. Sebanyak delapan orang masih dilaporkan hilang dari berbagai laporan keluarga dan kerabat.

Adapun untuk jenazah yang baru saja ditemukan belum teridentifikasi. Sehingga belum diketahui persis apakah satu jenazah itu termasuk dalam laporan orang yang hilang.

Sekira pukul 14.21 WIB sejumlah armada kebakaran masih bersiaga di sekitar lokasi. Beberapa unit mobil pemadam bahkan masih melakukan penyemprotan pada area-area tertentu.

