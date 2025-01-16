Tragis! Korban Tewas Kebakaran Glodok Plaza Diangkut, Jasadnya Hancur

Korban kebakaran di Glodok, Jakarta Barat (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)

JAKARTA - Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi satu jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat pada Kamis (16/1/2025). Hingga pukul 15.50 WIB, korban yang ditemukan satu orang.

"(Korban tewas) masih satu orang ya,” kata Plt. Kadis Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, Kamis.

Meski sudah ditemukan, petugas kesulitan untuk mengidentifikasi jenazah. Hal itu disebabkan lantaran kondisi mayat yang telah hancur.

“Kondisi korban sudah tidak bisa dilakukan identifikasi, karena korban sudah hancur ya,” sambungnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi jasad korban yang terbungkus karung jenazah itu langsung evakuasi ke ambulans. Jenazah itu rencananya bakal diserahkan ke Rumah Sakit Polri untuk proses idenfitikasi.

Hingga saat ini, di posko data sementara kebakaran terdapat delapan orang yang masih dilaporkan hilang dalam kejadian tersebut. Namun, satu jenazah yang baru ditemukan belum diketahui apakah termasuk dari delapan orang yang dilaporkan hilang.

(Arief Setyadi )