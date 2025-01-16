Ini Penyebab Mobil Pensiunan TNI Belum Ditemukan di Perairan Marunda

JAKARTA - Petugas gabungan hingga kini masih mencari mobil yang dikendarai pensiunan TNI berpangkat Brigjen, HO (75) yang terjatuh di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Pasalnya, mobil itu masih belum ditemukan karena arus di perairan tersebut kencang.

"Belum ditemukan, karena pertama arusnya kencang, kedua jarak pandang tim selam, titik jarak pandang itu satu jengkal, dan cuaca juga (menjadi) kendala lebih lanjut," ujar Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Ressa Fiardy Marasabessy pada wartawan, Kamis (16/1/2025).

Menurutnya, kepolisian melibatkan sejumlah pihak dalam mencari mobil korban yang terjatuh di perairan Marunda, khususnya Basarnas. Namun, hingga kini mobil tersebut masih belum ditemukan karena susahnya melakukan pencarian disebabkan arusnya kencang, jarak pandang, hingga cuaca.

"Pastinya sekarang pencarian mobil, melibatkan tim dari Basarnas. Fakta-fakta lainnya masih kita lakukan pendalaman," tuturnya.