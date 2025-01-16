Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bertambah 3 Jenazah, Korban Tewas Kebakaran Glodok Plaza Jadi 4 Orang

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis - Kamis, 16 Januari 2025 | 17:40 WIB
Bertambah 3 Jenazah, Korban Tewas Kebakaran Glodok Plaza Jadi 4 Orang
Plt Kadis Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan (foto: Okezone/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Korban kebakaran hebat Glodok Plaza mulai dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran, Kamis (16/1/2025) sore. Setelah satu kantung jenazah bisa dievakuasi, petugas pemadam kebakaran kembali mengevakuasi tiga jenazah.

Dengan demikian, sudah ada empat jenazah yang berhasil dievakuasi. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 14.15 WIB, sementara tiga jenazah terbaru ditemukan pada sekitar pukul 17.00 WIB.

“Ya jadi total yang setelah kita berhasil evakuasi itu ada empat jenazah, empat korban,” kata Plt. Kadis Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan kepada wartawan di Glodok Plaza, Kamis (16/11/2025).

Jasad-jasad korban ini ditemukan di lantai delapan Glodok Plaza. Kini petugas pun kembali melakukan penyisiran terkait potensi bertambahnya korban.

“Jadi tadi ditemukan di lantai 8 sama yang pertama, yang awal-awal juga di lantai 8, nah ini ditemukannya juga di lantai 8,” ungkapnya.

 

