Glodok Plaza Kebakaran, 4 Jasad Ditemukan dengan Kondisi Mengerikan

JAKARTA - Sebanyak empat jasad korban kebakaran Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat ditemukan hingga Kamis (16/1) pukul 17.30 WIB. Meski empat ditemukan, baru tiga jenazah yang berhasil dievakuasi.

Jenazah pertama yang berhasil dievakuasi tercatat pada pukul 14.15 WIB. Sementara dua jenazah lainnya ditemukan sekitar pukul 17.00 WIB.

“Satu lagi masih kita lakukan evakuasi,” ungkap Plt. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, Kamis (16/1/2025).

Satriadi menyebut beberapa kendala kesulitan mengevakuasi jenazah ialah kondisi medan di lokasi. Sebab tak jarang jenazah saat ditemukan sudah tertimpa reruntuhan.

“Korban juga sudah menyatu dengan barang-barang yang material yang terbakar. Nah itu juga agak menjadi kendala bagi kami,” ungkapnya.