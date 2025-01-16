Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban Tewas Kebakaran Glodok Plaza Dikirim ke RS Polri Kramat Jati untuk Diidentifikasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |18:33 WIB
Korban Tewas Kebakaran Glodok Plaza Dikirim ke RS Polri Kramat Jati untuk Diidentifikasi
Kebakaran Glodok Plaza
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak empat korban tewas dalam insiden kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Empat korban ini akan menjalani proses identifikasi.

“Rencananya (jenazah) dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi,” kata Plt. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, Kamis (16/1/2025).

Satriadi menjelaskan proses identifikasi dilakukan lantaran jenazah yang ditemukan sudah tidak bisa teridentifikasi. Ia menyebut kondisi korban dalam kondisi terbakar.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178562//polri-Nijk_large.jpg
4 Polisi Diduga Terlibat Narkoba di Nunukan Tak Dipidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178492//polri-vake_large.jpg
Siap-Siap Kena Tilang! Korlantas Pasang 5 Ribu ETLE  di Seluruh Indonesia Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178359//polri-ft7M_large.jpg
Kapolres Jakpus: Gerai Rakyat Mart untuk Jaga Keamanan dan Ketertiban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177949//yusril-s5oR_large.jpg
Soal Kepolisian di Bawah Presiden atau Kementerian, Yusril: Presiden Akan Ambil Keputusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177945//prabowo-9gyK_large.jpg
Prabowo Ingatkan Kejagung-Polri soal Kriminalisasi: Jangan Cari Perkara ke Orang Kecil, Itu Zalim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177638//polri-cGMN_large.jpg
Kapolri Targetkan 1.000 SPPG, Lemkapi: Buktikan pada Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement