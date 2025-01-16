Korban Tewas Kebakaran Glodok Plaza Dikirim ke RS Polri Kramat Jati untuk Diidentifikasi

JAKARTA - Sebanyak empat korban tewas dalam insiden kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Empat korban ini akan menjalani proses identifikasi.

“Rencananya (jenazah) dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi,” kata Plt. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, Kamis (16/1/2025).

Satriadi menjelaskan proses identifikasi dilakukan lantaran jenazah yang ditemukan sudah tidak bisa teridentifikasi. Ia menyebut kondisi korban dalam kondisi terbakar.