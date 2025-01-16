Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Rp18 Juta dan Mas Kawin Raib

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |18:44 WIB
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Rp18 Juta dan Mas Kawin Raib
Ilustrasi pencurian (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Sebuah rumah di Gang Jati No. 78B RT 6/2, Ratujaya, Cipayung, Depok dibobol kawanan maling pada Jumat 10 Januari 2025. Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Hendra mengatakan, uang tunai belasan juta hingga emas kawin digasak komplotan maling.

"Telah terjadi pembobolan rumah dengan kerugian uang tunai lebih dari Rp18 juta, emas kawin senilai Rp6 juta serta sebuah ponsel Xiaomi Redmi 9A," kata Hendra saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2025).

Hendra menjelaskan, kronologi kejadian pada Jumat 10 Januari 2025 sekira pukul 17.15 WIB pemilik rumah mendapati jendela telah terbuka. 

"Ketika saksi memasuki rumahnya sudah dalam keadaan berantakan. Saksi melaporkan ke RT setempat untuk melaporkan kejadian tersebut," ujarnya.
 

(Arief Setyadi )

      
